Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей США

Американский бизнесмен Илон Маск, несмотря на снижение состояния, третий год подряд остается богатейшим человеком в США. Об этом сообщил журнал Forbes.

Его состояние оценивается в $244 млрд. При этом за последний год предприниматель «обеднел» на $7 млрд.

Второе место в списке богатейших людей США занял основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $197 млрд. На третьем месте — Марк Цукерберг, состояние которого достигло $181 млрд благодаря резкому росту стоимости акций компании.

Всего в список богатейших людей США по версии Forbes входят 400 человек. Их общее состояние в текущем году оценивается в 5,4 триллиона долларов, что стало рекордным показателем.

В феврале Bloomberg писал, что минимальный капитал для попадания в число богатейших людей США вырос до $5,8 млн. Это почти на 15% больше, чем год назад.

Ранее Маск назвал причину стремительного роста цен в Америке.