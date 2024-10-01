Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк первым из банков запустил рефинансирование под залог недвижимости

Клиенты Альфа-Банка могут получить до 30 млн рублей для погашения кредитов

close
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк запустил рефинансирование под залог недвижимости, позволяющее клиентам получить до 30 млн рублей для погашения кредитов в других банках, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Клиенты смогут оформить рефинансирование под залог на срок до 15 лет. Рефинансирование позволит объединить все кредиты, снизить кредитную нагрузку и уменьшить размер платежей.

В Альфа-Банке отметили, что клиенты могут рефинансировать не только потребительский кредит, но и автокредит и кредитную карту.

Залогом для рефинансирования может быть квартира, апартаменты, машино-место, гараж или коммерческий объект.

Также клиенты могут взять деньги для других целей, среди которых покупка дома, ремонт и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами