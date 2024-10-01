Альфа-Банк первым из банков запустил рефинансирование под залог недвижимости

Альфа-Банк запустил рефинансирование под залог недвижимости, позволяющее клиентам получить до 30 млн рублей для погашения кредитов в других банках, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Клиенты смогут оформить рефинансирование под залог на срок до 15 лет. Рефинансирование позволит объединить все кредиты, снизить кредитную нагрузку и уменьшить размер платежей.

В Альфа-Банке отметили, что клиенты могут рефинансировать не только потребительский кредит, но и автокредит и кредитную карту.

Залогом для рефинансирования может быть квартира, апартаменты, машино-место, гараж или коммерческий объект.

Также клиенты могут взять деньги для других целей, среди которых покупка дома, ремонт и другие.