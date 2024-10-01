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Москва и Исламабад нашли способ торговать в обход санкций

Россия и Пакистан перешли на бартер из-за санкций Запада

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Россия и Пакистан заключили соглашение об обмене товарами в натуральной форме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги Российско-Пакистанского торгово-инвестиционного форума в Москве.

Российская компания Astarta-Agrotrading поставит 20 тыс. тонн нута, а пакистанская Meskay & Femtee Trading Company — такое же количество риса в рамках достигнутых договоренностей.

Кроме того, российская сторона планирует экспортировать 15 тыс. тонн нута и 10 тыс. тонн чечевицы в обмен на 15 тыс. тонн мандаринов и 10 тыс. тонн картофеля из Пакистана.

Эти бартерные сделки призваны обойти проблемы с трансграничными платежами из-за усиливающегося давления США на банки, работающие с Россией.

До этого стало известно, что китайские компании создают дочерние структуры для взаимодействия с российскими партнерами на фоне санкционного давления. Это помогает избежать вторичных санкций и обеспечить стабильные каналы финансовой корреспонденции.

Ранее китайские автопроизводители начали маскироваться в РФ под новыми брендами.

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