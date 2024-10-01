Крупнейший разработчик софта уволил всех россиян

Крупный международный разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY разом сократил всех программистов с гражданством РФ. Увольнения прошли в офисах компании на Кипре, в Белграде и Будапеште. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде», — рассказала одна из сотрудниц.

Уволенные программисты считают, что такое решение связано с желанием ABBYY сэкономить. Компания якобы выбрала нанять вместо них индийских разработчиков.

Согласно сообщениям, в штаб-квартире компании в Калифорнии россиян не тронули.

ABBYY ушла из России в 2022 году. При этом разработчик предложил местным IT-специалистам переехать и продолжить работать на компанию. Несколько сотен человек согласились. В последствие ABBYY удалила русский язык с сайта.

Ранее сообщалось, что российские компании начали отказываться от повышения зарплат IT-специалистам.