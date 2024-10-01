Нефть завершила квартал крупнейшим падением за год

Цены на нефть завершили третий квартал 2024 года значительным падением, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным рынка, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 21 цент, завершив торги на отметке $71,77 за баррель. Контракт на декабрь вырос на 27 центов до $71,81. Глобальный бенчмарк показал падение на 9% в сентябре, что стало самым большим месячным снижением с ноября 2022 года. За третий квартал Brent упал на 17%, продемонстрировав крупнейшее квартальное падение за год.

Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1 цент, закрывшись на уровне $68,17. Американский бенчмарк упал на 7% в сентябре, показав самое большое месячное снижение с октября 2023 года, и обвалился на 16% за квартал.

«Рынок оценивает, разрастется ли конфликт на Ближнем Востоке в регионе», — заявил Тим Снайдер, экономист Matador Economics.

Несмотря на объявление Пекином фискальных стимулов, трейдеры сомневаются, что этих мер будет достаточно для увеличения спроса в Китае, который оказался ниже ожиданий в этом году.

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