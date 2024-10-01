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Нефть завершила квартал крупнейшим падением за год

Reuters: цены на нефть рухнули на 17% в третьем квартале 2024 года

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Martin Meissner/AP

Цены на нефть завершили третий квартал 2024 года значительным падением, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным рынка, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 21 цент, завершив торги на отметке $71,77 за баррель. Контракт на декабрь вырос на 27 центов до $71,81. Глобальный бенчмарк показал падение на 9% в сентябре, что стало самым большим месячным снижением с ноября 2022 года. За третий квартал Brent упал на 17%, продемонстрировав крупнейшее квартальное падение за год.

Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1 цент, закрывшись на уровне $68,17. Американский бенчмарк упал на 7% в сентябре, показав самое большое месячное снижение с октября 2023 года, и обвалился на 16% за квартал.

«Рынок оценивает, разрастется ли конфликт на Ближнем Востоке в регионе», — заявил Тим Снайдер, экономист Matador Economics.

Несмотря на объявление Пекином фискальных стимулов, трейдеры сомневаются, что этих мер будет достаточно для увеличения спроса в Китае, который оказался ниже ожиданий в этом году.

Ранее Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти.

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