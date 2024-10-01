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Экономист оценил последствия ограничения числа кредитов для россиян

Экономист Бархота: ограничение числа кредитов загонит россиян в пропасть

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Павел Бедняков/РИА Новости

Инициатива ограничить число выданных кредитов для россиян может загнать их в финансовую пропасть, если они находятся в сложной ситуации. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что закредитованность граждан можно отнести к серьезной проблеме, однако, для некоторых из них перекредитование является единственным способом «держаться на плаву». По его словам, при регулировании количества займов у россиян должны быть другие источники финансирования.

«Если ввести ограничение на количество кредитов, в случае острого личного кризиса гражданам неоткуда будет черпать денежные ресурсы, и он попадет в финансовую пропасть. Мы загоняем людей в угол. <...> Должны быть какие-то другие методы решения вопроса. Например, льготное микрофинансирование, которое было бы существенно ниже, чем традиционный миркозайм», — сказал Бархота.

29 сентября депутат Думы Сергей Колунов заявил, что в Госдуме выступили с инициативой ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина. По его мнению, банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать выгодный кредит.

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