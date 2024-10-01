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Эксперты оценили объем легальной рекламы в Рунете

Роскомнадзор: объем белой рекламы в Рунете за полгода составил 381 млрд рублей

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Depositphotos

По итогам января — июня объем легально размещенной рекламы в российском интернете составил 381 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Роскомнадзора.

Показатель в 1,5 раза превысил значение за первое полугодие 2023-го. Для сравнения: объем белой рекламы в Рунете за шесть месяцев прошлого года оценивался в 254,7 млрд рублей.

Больше половины всех рекламных бюджетов за период пришлось на продвижение крупных компаний — 223,2 млрд рублей, или 58,5% от общего количества размещений. Микропредприятия потратили на рекламу 99,3 млрд рублей, малые предприятия — 35,2 млрд рублей. Остальные рекламные бюджеты распределились между физлицами (13,5 млрд рублей), средними предприятиями (8,5 млрд рублей) и ИП (1,6 млрд рублей).

Лидером среди российских регионов по объемам рекламы в интернете была Москва с бюджетом 211,7 млрд рублей. Второе место занял Санкт-Петербург с 30,4 млрд рублей. Топ-3 замыкает Московская область с 27,5 млрд рублей.

За последний год доходы российских блогеров сократились в среднем на 13%. Дело в том, что компании-заказчики начали массово переходить на новые форматы прямой рекламы от платформ.

Ранее стало известно, насколько рухнули доходы блогеров-иноагентов без рекламы.

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