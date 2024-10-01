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Российский посол оценил объем торговли РФ с Китаем по итогам года

Посол Моргулов: товарооборот России и Китая по итогам года превысит $200 млрд

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Товарооборот России и Китая по итогам года превысит целевой показатель в $200 млрд, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Его слова приводит РИА Новости.

«Абсолютно уверен, что, как и в прошлом году, мы с запасом преодолеем установленную лидерами планку в $200 млрд», — сказал дипломат.

В прошлом году объем российско-китайской торговли достиг рекордных $240,11 млрд. По сравнению с 2021-м показатель взлетел на 63%.

За январь — август текущего года товарооборот между РФ и КНР вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил $158,5 млрд.

В октябре ожидается увеличение сроков доставки китайских товаров в Россию. Одна из причин заключается в длинных выходных в КНР в связи с Днем образования. Праздники продлятся с 1 по 7 октября. Еще один фактор — сохраняющаяся нехватка контейнеров для отправки товаров.

Ранее сообщалось, что Китай начал искать новые пути сотрудничества с российскими импортерами.

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