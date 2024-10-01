Россиянам рассказали, когда курс доллара превысит 100 рублей

Курс доллара может превысить 100 рублей в июле 2026 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, подготовленный Минэкономразвития.

Из прогноза также следует, что в феврале 2026 года стоимость евро достигнет 110 рублей.

При этом на конец 2024 года курс доллара составит 93,8 рубля, а евро — 102,7 рубля. Юань будет торговаться на уровне 12,6 рубля. Среднегодовой курс доллара прогнозируют на уровне 91,2 рубля, евро — 99 рублей.

Также министерство ожидает, что в конце 2025 года стоимость доллара составит 98,7 рубля. Евро в этот период может торговаться на уровне 109,6 рубля.

29 сентября эксперты заявили, что курс доллара в октябре будет находиться в диапазоне 89-96 рублей, евро — 101-107 рублей, юаня — 12,6-13,75 рубля. В этот период одним из ключевых факторов давления на рубль может стать снижение поддержки со стороны финансовых властей.

Ранее эксперт предрек укрепление рубля в ближайшее время.