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Американцам продлили право платить налоги в России

Минфин США продлил американцам до 8 января право платить налоги в РФ

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Антон Денисов/РИА Новости

Американское финансовое ведомство продлило до 8 января действие генеральной лицензии, которая позволяет гражданам и компаниям США платить налоги, сборы и импортные пошлины в Российской Федерации. Об этом, ссылаясь на распространенный министерством финансов США документ, сообщает ТАСС.

В тексте говорится об операциях, которые необходимы американским физическим и юридическим лицам для обеспечения регулярной работы в РФ. Минфин разрешил гражданам США и принадлежащим им компаниям платить налоги, сборы, импортные пошлины, приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты до 8 января следующего года.

Этим самым власти США сделали исключение из введенных ранее санкций в отношении Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов России.

26 сентября сообщалось, что США и ЕС приблизились к соглашению о кредите Украине за счет доходов от активов РФ.

Ранее в США признали вред антироссийских санкций для собственной экономики.

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