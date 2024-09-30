В Киргизии закрыли канал транзитных платежей в Россию

Нацбанк Киргизии ввел новые правила для транзитных платежей, затронув российских импортеров. Об этом сообщает местное издание Economist.

С 25 сентября все платежные поручения по контрактам с товарами, работами и услугами, ранее следовавшими через Кыргызстан транзитом, теперь требуют обязательства о поставке на территорию республики. Это фактически закрыло канал транзитных платежей за товары из третьих стран в Россию через Киргизию.

Исключения предусмотрены только для уполномоченной кабмином КР Торговой компании. Меры были введены по просьбам международных финансовых организаций для обеспечения экономической безопасности страны.

Российские импортеры уже столкнулись с трудностями из-за нового требования проводить товар через Киргизию. Удорожание логистики достигает 1,5-3% на каждом этапе, а реальная поставка через Кыргызстан может увеличить стоимость доставки на 60%, отмечает издание.

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