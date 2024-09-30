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В Киргизии закрыли канал транзитных платежей в Россию

Economist: стоимость доставки в РФ может вырасти на 60% из-за решения Киргизии

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Shutterstock

Нацбанк Киргизии ввел новые правила для транзитных платежей, затронув российских импортеров. Об этом сообщает местное издание Economist.

С 25 сентября все платежные поручения по контрактам с товарами, работами и услугами, ранее следовавшими через Кыргызстан транзитом, теперь требуют обязательства о поставке на территорию республики. Это фактически закрыло канал транзитных платежей за товары из третьих стран в Россию через Киргизию.

Исключения предусмотрены только для уполномоченной кабмином КР Торговой компании. Меры были введены по просьбам международных финансовых организаций для обеспечения экономической безопасности страны.

Российские импортеры уже столкнулись с трудностями из-за нового требования проводить товар через Киргизию. Удорожание логистики достигает 1,5-3% на каждом этапе, а реальная поставка через Кыргызстан может увеличить стоимость доставки на 60%, отмечает издание.

До этого санкции воспринимались как фактор, тормозящий развитие, однако сенатор Ольга Епифанова отметила шесть положительных эффектов, включая укрепление российских предприятий и диверсификацию логистических путей

Ранее в Госдуме оценили слова немецкого депутата об отмене санкций против России.

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