Силуанов объяснил новую роль ФНБ после 2025 года

В России пересмотрят роль фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«С 2025 года мы будем использовать Фонд национального благосостояния как источник инфраструктурного развития и при низких ценах на нефть, но не как источник текущих расходов», — заявил Силуанов.

Россия со следующего года будет использовать ФНБ для финансирования проектов развития инфраструктуры, даже если цены на нефть окажутся низкими. На текущие расходы эти резервы расходоваться не будут.

«Средства ФНБ с 2025 года будут использоваться только как страховка при снижении цен на нефть и для финансирования инфраструктурных проектов. Как средство для балансировки бюджета они не используются», - подчеркнул министр в интервью телеканалу «Россия-24».

В конце августа Центробанк опубликовал документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», в котором предупредил о возможном исчерпании ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 2025 году в случае реализации рискового сценария, вызванного глобальным кризисом и ухудшением отношений между США и Китаем. Регулятор отметил, что причинами мировых потрясений могут стать высокие учетные ставки, дисбаланс на финансовых рынках, а также угроза деглобализации, которая способна спровоцировать падение цен на энергоресурсы и сырье.

Ранее в Кремле оценили проект федерального бюджета России.