Эксперт: семейная ипотека может пойти двумя путями

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в интервью РИАМО прокомментировала сообщения о том, что крупнейшие российские банки практически исчерпали лимиты по семейной ипотеке. В данном случае, по ее словам, есть два варианта развития ситуации.

«В ноябре могут поднять лимиты по ипотеке, чтобы у населения была возможность ее оформить. При этом есть вероятность того, что лимиты не будут поднимать, тогда ситуация изменится только в следующем году», — сказала Кузнецова.

В случае повышения лимитов программа семейной ипотеки заработает с новой силой, добавила она.

19 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о возможности остановки семейной ипотеки в России до конца года, так как крупные банки почти полностью исчерпали лимиты выдачи, а новые лимиты не выделялись.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.

Ранее эксперт оценил, когда банки возобновят выдачи льготной ипотеки.