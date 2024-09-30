Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: семейная ипотека может пойти двумя путями

Экономист Кузнецова: лимиты по семейной ипотеке могут быть увеличены

close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в интервью РИАМО прокомментировала сообщения о том, что крупнейшие российские банки практически исчерпали лимиты по семейной ипотеке. В данном случае, по ее словам, есть два варианта развития ситуации.

«В ноябре могут поднять лимиты по ипотеке, чтобы у населения была возможность ее оформить. При этом есть вероятность того, что лимиты не будут поднимать, тогда ситуация изменится только в следующем году», — сказала Кузнецова.

В случае повышения лимитов программа семейной ипотеки заработает с новой силой, добавила она.

19 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила о возможности остановки семейной ипотеки в России до конца года, так как крупные банки почти полностью исчерпали лимиты выдачи, а новые лимиты не выделялись.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%.

Ранее эксперт оценил, когда банки возобновят выдачи льготной ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами