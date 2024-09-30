Россиянин выиграл в лотерею и не забрал свой приз

Житель Нижегородской области выиграл в лотерею 2 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Розыгрыш прошел 29 сентября. В нем приняло участие более 800 тыс. человек. Всего победителями стали восемь участников, каждый из которых получил 2 млн рублей.

Одним из победителей стал житель Нижегородской области. Однако он до сих пор не забрал выигрыш, из-за чего организаторы продолжают его поиски.

О похожей ситуации стало известно 20 сентября. Тогда житель Свердловской области стал победителем лотереи, где выиграл 17 млн рублей. По словам организаторов, победитель на тот момент еще не обратился за своим призом.

До этого житель Самарской области стал обладателем внушительного выигрыша в лотерее, получив более 56 млн рублей. Он рассказал, что купил удачный билет, когда уже собирался ложиться спать. Выигранную сумму мужчина планирует отложить на образование своей дочери, недавно зачисленной в университет, а также сделать подарок супруге.

Ранее кошка украла выигрышный лотерейный билет и принесла его хозяйке.