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Биткоину предрекли рекордный рост

CEO CleanSpark: биткоин может взлететь до $200 тысяч в ближайшие 1,5 года

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Pexels

В интервью аналитикам Bernstein генеральный директор разработчика IT-решений CleanSpark Зак Брэдфорд заявил об ожиданиях, что биткоин достигнет пика чуть ниже $200 тыс. в течение следующих 18 месяцев. Об этом пишет издание Block.

«Согласно моему текущему анализу, я считаю, что биткоин может достичь пика чуть ниже $200 тыс. в ближайшие 18 месяцев. Это, вероятно, станет пиком, но я думаю, что мы увидим резкий скачок, а затем, надеюсь, продолжительный период роста перед наступлением нового медвежьего цикла», — заявил Брэдфорд.

Он добавил, что периоды после халвинга биткоина имеют тенденцию к положительной коррекции цен, на которые влияют движения капитала и избирательные циклы.

«Я думаю, что мы начнем видеть значительный рост цен на биткоин после выборов — с ноября по январь, что приведет к существенному расширению маржи для эффективных майнеров с оптимизированной структурой затрат», — уточнил гендиректор CleanSpark.

До этого стало известно, что число криптовалютных миллионеров в мире удвоилось за последний год.

Ранее эксперт спрогнозировал курс биткоина на октябрь.

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