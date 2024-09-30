Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти

Волатильности на нефтяном рынке нет, так как «фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене», заявил вице-премьер Александр Новак, передает телеканал Al Arabiya.

Он отметил, что страны ОПЕК+ учитывают геополитические риски, которые могут повлиять на рынки нефти. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке влияет на цены, но резкие геополитические потрясения быстро закладываются в котировки инвесторами и участниками торгов, после чего волатильность снижается.

На стоимость «черного золота» также влияют баланс спроса/предложения, рост экономик, потребление, ужесточение денежно-кредитной политики. На торгах 30 сентября фьючерсы на Brent подорожали на 1,56%, до $73,10/барр., WTI прибавила 1,36%, закрывшись на $69,11. Цены растут из-за опасений сбоев поставок после усиления Израилем атак на «Хезболлу» и связанные с Ираном (член ОПЕК) группировки.

Поддержку оказывает снижение запасов в крупнейшем американском хранилище в Кушинге. Они упали до 22,7 млн барр. — минимума за год. Тренд, по данным Kpler, длится уже 10 недель. При этом в УК «Первая» считают , что цены вернуться в коридор $75-85 на фундаментальных факторах.

Ранее Новак заявил , что около половины расчетов за энергоресурсы РФ проходит в рублях.