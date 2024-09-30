НБКИ рассчитало рекомендованный доход для ипотечных заемщиков

Рекомендованный семейный доход для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России вырос до 103,2 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные от Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По состоянию на 1 августа 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами, составил 103,2 тыс. рублей. Это на 1,5% больше по сравнению с показателем на 1 января 2024 года, когда он составлял 101,6 тыс. рублей», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве — 223,9 тыс. рублей. За столицей следуют Московская область (140,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (133,8 тыс. рублей), Ленинградская область (108,2 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский АО (105,1 тыс. рублей).

Волков отметил, что наибольший рост показателя наблюдался в Москве (+20,8%), Самарской (+9,1%), Новосибирской (+8,8%), Волгоградской (+7,5%) и Оренбургской (+7,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+5,5%). При этом в некоторых регионах значение индикатора снизилось: в Приморском крае (-12,1%), Башкирии (-9,2%), Тюменской (-7,0%), Иркутской (-6,5%) и Кемеровской (-3,8%) областях.

«На фоне увеличения рассчитываемого НБКИ индикатора комфортного обслуживания ипотеки растут и реальные доходы граждан. Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится», — подчеркнул Волков.

До этого сообщалось, что в России выявили свыше 100 тыс. граждан, оформивших несколько льготных ипотек. Кроме того, был зафиксирован случай оформления 26 кредитов с господдержкой на одного заемщика. Максимальная сумма льготной ипотеки, взятой одним человеком, превысила ₽196 млн.

Ранее риелтор спрогнозировал падение цен на квартиры в новостройках к концу года.