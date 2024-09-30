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Экономист оценил идею ограничить число кредитов для россиян

Экономист Кульбака: в России нет единой базы кредитов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу депутата Государственной думы РФ Сергея Колунова об ограничении числа кредитов, которые могут быть одновременно оформлены одним гражданином России. По мнению эксперта, данная идея вряд ли может быть воплощена в жизнь в ближайшее время, поскольку ее реализация требует согласованных действий финансовых организаций.

«Для этого надо иметь систему проверки наличия кредитов у всех граждан, для чего банки должны обмениваться такой информацией. Сомневаюсь, что существует единая база кредитов», — сказал Кульбака.

Согласно инициативе парламентария, банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов.

По данным Минтруда, около 13 млн россиян одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов. В стране уже действуют механизмы, препятствующие выдаче новых займов закредитованным гражданам, включая показатель долговой нагрузки (ПДН) и повышенные макропруденциальные надбавки с предельной долговой нагрузкой выше 50%.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать выгодный кредит.

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