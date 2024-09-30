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В Кремле оценили проект федерального бюджета России

Песков: в проекте федерального бюджета учтены социальные обязательства и СВО

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В проекте федерального бюджета России, рассчитанного на 2025-2027 годы, предусмотрены расходы на социальные обязательства и специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством. Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета», — сказал представитель Кремля.

Накануне кабинет министров РФ одобрил проект федерального бюджета. В документе указано, что в следующем году доходы федерального бюджета должны составить 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2024 году. Также ожидается, что доля нефтегазовых поступлений увеличится до 73%.

24 сентября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в проекте государственного бюджета будет уделено значительное внимание финансовой поддержке регионов РФ. Также глава ведомства обратил внимание, что правительство планирует и дальше предоставлять регионам кредиты на развитие инфраструктуры.

Ранее Мишустин назвал ключевые цифры бюджета.

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