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Россия уступила ОАЭ третье место по экспорту товаров в Индию

Экспорт РФ в Индию упал на 9%, откатив Россию на третью позицию

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Anupam Nath/AP

Товарооборот между Россией и Индией в январе — июле 2024 года составил $42,7 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.

«При этом Россия остается четвертым основным торговым партнером для Индии», — сообщает представитель Минторга Индии Анураг Сингх.

Несмотря на рост товарооборота, в июле российский экспорт в Индию сократился на 9% по сравнению с июнем, до $5,4 млрд. В результате Россия опустилась на третью позицию среди основных экспортеров товаров в Индию, пропустив вперед ОАЭ с $5,7 млрд.

«Лидером по поставкам товаров в Индию остается Китай с $10,3 млрд в июле. С начала года российский экспорт в Индию составил почти $40 млрд, что на 13% больше, чем годом ранее. Россия сохраняет второе место по совокупному объему поставок, уступая только Китаю с $61 млрд», — отмечает Сингх.

Экспорт из Индии в Россию в августе снизился до $435 млн с $475 млн в июле. Однако за 7 месяцев он достиг рекордных $2,9 млрд (+28% в годовом исчислении).

До этого Путин заявил о доминирующем положении дружественных стран в энергоэкспорте.

Ранее Новак оценил темпы роста экспорта российского СПГ в 2024 году.

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