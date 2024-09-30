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Стало известно, сколько получают шеф-повары

Hurma Recruitment: зарплата шеф-поваров превышает 150 тысяч рублей

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Freepik

Зарплаты шеф-поваров в России этим летом начинались от 150 тыс. рублей в среднем. В случае готовности специалиста переехать, предлагаемый доход достигал 200-250 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе кадрового агентства Hurma Recruitment.

«В течение этого летнего сезона наиболее активные запросы были на шеф-поваров, управляющих, операционных директоров и директоров по производству. Средняя зарплата управляющих также выросла и теперь составляет от 150-250 тыс. рублей в среднем, директора по производству — от 300 тыс. рублей в месяц. А это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом в гостинично-ресторанном секторе (Horeca) зарплаты выросли на 35-40%, в том числе из-за дефицита кадров», — уточнили в агентстве.

По прогнозам агентства, к Новому году зарплаты в Horeca вырастут еще порядка 5-7%.

В Hurma Recruitment также отметили низкую производительность труда в Horeca. По оценкам агентства, она в два раза ниже, чем в развитых странах, что увеличивает спрос на квалифицированные кадры. Таким образом, работодателям в гостинично-ресторанном секторе точно больше нельзя рассчитывать на дешевую рабочую силу, заключили в агентстве.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее сообщалось , что в России повысился спрос на специалистов атомной отрасли.

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