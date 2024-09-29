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Эксперты ожидают дальнейший рост цен на золото

«Ъ»: цена золота штурмует новые высоты на фоне решений ФРС

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Илья Наймушин/РИА Новости

Цены на золото на мировом рынке продолжают обновлять исторические максимумы, приблизившись к отметке $2,7 тыс. за тройскую унцию. С начала сентября стоимость благородного металла выросла почти на 6%. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Ключевым фактором роста стало решение Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75–5,00%. Это первое понижение с марта 2020 года. Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил возможность дальнейшего снижения ставки в зависимости от развития экономической ситуации.

Дополнительную поддержку ценам на золото оказывают ожидания, связанные с предстоящими президентскими выборами в США. Независимо от их исхода, следующий президент, вероятно, будет активно стимулировать экономику, что может привести к умеренному росту инфляции.

«Золото считается традиционным антиинфляционным инструментом», — отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Интерес к металлу также поддерживается ожиданиями, связанными с предстоящим саммитом БРИКС в Казани. На нем может быть объявлено о запуске единой валюты для расчетов между странами-участницами, которая может быть частично обеспечена золотом.

Аналитики не исключают дальнейшего роста котировок золота и возможности тестирования уровня $3 тыс. за унцию. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что этому будет способствовать приближение выборов в США и связанный с этим рост волатильности на рынках.

На российском рынке цена золота также приближается к историческому максимуму. На торгах Московской биржи стоимость металла превысила 7,935 тыс. руб./г, что лишь немногим ниже рекорда марта 2022 года. С начала осени драгоценный металл подорожал в рублях на 9%.

Ранее Гонконг закупился золотом у России.

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