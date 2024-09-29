Риелторы объяснили рост цен на аренду квартир в Москве

Аренда квартир в Москве подорожала из-за обстрелов Белгородской и Курской областей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на риелторов.

По их словам, большой наплыв беженцев заставил поднять прайс на 20-30%. После атаки ВСУ на Курскую область местные жители покинули свои дома и стали вынуждены снимать жилье в других городах.

Кроме того, отмечают риелторы, цены на аренду подогревают рост процентной ставки и падение спроса на ипотеку, особенно в новостройках.

До этого Газета.Ru писала, что средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве за первые 10 дней сентября составила 79,9 тыс. рублей (+11,4% к августу). Эксперты соглашаются, что в условиях крайнего дефицита съемного жилья в Москве арендные ставки не снизятся — до финиша периода высокой деловой активности цены на московском рынке аренды могут увеличиться еще на 5–10%.

Ранее стало известно, каких квартир в Москве теперь меньше.