Правительство Таиланда начало раздавать деньги населению

Власти Таиланда начали выплачивать гражданам пособия в размере 10 тыс. батов ($300) в рамках новой программы стимулирования экономики. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

25 сентября правительство запустило программу стимулирования экономики на сумму $14 млрд. Согласно ей, на первом этапе деньги получат 14,5 млн граждан из наиболее уязвимых слоев населения, держатели государственных карт социального обеспечения и люди с ограниченными возможностями. Всего в программе зарегистрировались 36 млн человек.

Reuters пишет, что схему раскритиковали в Центральном банке Таиланда, назвав ее безрассудной. Власти Таиланда признают, что испытывают трудности с поиском источников финансирования.

Опрошенные FT аналитики считают, что программа вряд ли повлияет на экономический рост. По их словам, она будет иметь ограниченный, разовый эффект.

В начале сентября король Таиланда утвердил новый состав правительства. Новым и самым молодым за всю историю премьер-министром стала Пхетхонгтхан Чинават, дочь свергнутого в 2006 году военными премьера Таксина Чинавата.

Ранее в Таиланде распустили победившую на выборах оппозиционную партию.