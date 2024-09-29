В России начали предлагать скидки на один вид жилья

На крупнейших региональных рынках России за последний месяц средние цены на вторичное жилье выросли на 0,2-0,4%, но при этом усилилась тенденция предоставления дисконтов продавцами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на ограниченный спрос из-за высокой стоимости кредитов, участники рынка продолжают решать квартирные вопросы с помощью альтернативных сделок.

Средняя стоимость «вторички» в 16 городах-миллионниках, Москве и Подмосковье составила 145,9 тыс. руб. за кв. м. В столице среднее значение достигло 336,5 тыс. руб. за кв. м, а средняя цена лота — 14,2 млн руб.

В Новой Москве средний лот обходится в 9,9 млн руб. Наиболее заметный рост цен за месяц зафиксирован в Уфе (+1,6% до 124,2 тыс. руб./кв. м) и Перми (+1,1% до 105,6 тыс. руб./кв. м). Снижение показателя отмечено в Екатеринбурге (-0,2% до 116 тыс. руб./кв. м) и Санкт-Петербурге (-0,1% до 220,4 тыс. руб./кв. м).

Объем предложения на вторичном рынке за месяц сократился на 2%. Покупателей находят преимущественно те объекты, владельцы которых готовы предоставлять дисконты. По мнению директора вторичного направления «Инком-Недвижимости» Сергея Шломы, ожидания дальнейшего роста ключевой ставки могут стимулировать активность сделок на рынке.

До этого россиянам рассказали , что повторение китайского сценария в России маловероятно. В отличие от Китая, где жилье носит инвестиционный характер, в РФ оно сохраняет утилитарную функцию. Россиянам действительно нужны новые квадратные метры, тогда как в Китае уже более 90% населения владеют жильем, что снижает спрос.

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