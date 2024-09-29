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Турагрегаторы бьют тревогу из-за ограничений для рассрочки

АТАГ: лимит ₽15 тыс. для рассрочки грозит подорвать туризм в России

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Shutterstock

Введение лимита на бесплатную рассрочку в размере 15 тысяч рублей для сервисов «покупай сейчас, плати потом» (BNPL) может привести к снижению доступности путешествий для россиян. Об этом предупредила Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ) в письме к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, передает РБК .

По его словам, средний чек на путешествие по России составляет около ₽150 тыс. на двоих или семью, включая многодетные.

«Многие не могут оплатить стоимость поездки сразу и вынуждены либо откладывать отдых, либо брать кредиты и займы. Предлагаемый лимит ₽15 тыс. существенно снизит доступность путешествий для широких слоев населения, в том числе для многодетных семей», — поясняется в письме .

Представитель АТАГ напомнил, что развитие внутреннего туризма — одна из задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. К 2030 году число турпоездок по России должно вырасти до 140 млн по сравнению с 78 млн в 2023 году.

«Мы признаем необходимость защиты прав потребителей при использовании рассрочки, но просим установить комфортные лимиты для потребителей и компаний, предоставляющих такой сервис. Некоторые требования законопроекта избыточны и создают дополнительную нагрузку, например, обязанность предоставлять копии документов покупателям в онлайн-среде», — отмечается в обращении.

Туризм постепенно начинает восстанавливаться по всему миру. Так, международный турпоток по итогам первых семи месяцев 2024 года оказался всего на 4% ниже допандемийного уровня.

Ранее россияне стали больше тратить на морские и речные прогулки.

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