Аналитики спрогнозировали курс доллара в октябре

Эксперты ожидают, что в октябре курс доллара будет находиться в диапазоне ₽89-96, евро — ₽101-107, юаня — ₽12,6-13,75. Об этом пишет «РБК Инвестиции» со ссылкой на экспертов.

При этом в сентябре доллар укрепился к рублю на ₽1,53, до ₽92,71, евро вырос на ₽2,71, до ₽103,47. Курс юаня на Московской бирже продемонстрировал аномальный рост более чем на 10% — с ₽12,05 до ₽13,28.

Одним из ключевых факторов давления на рубль в октябре может стать снижение поддержки со стороны финансовых властей. Нетто-продажи валюты Минфином и ЦБ с 6 сентября по 4 октября составят всего ₽200 млн в день против ₽7,28 млрд в августе.

По мнению аналитиков, влияние на курс рубля также окажет цена на нефть. В сентябре котировки Brent опускались ниже $69 за баррель впервые с декабря 2021 года, что негативно отразилось на российской валюте.

«Чем выше нефть, тем лучше бюджету, тем крепче рубль, и наоборот», — отмечает Наталия Пырьева из «Цифра брокер».

При этом налоговый период в конце месяца может оказать некоторую поддержку рублю.

«Мы ожидаем, что динамика курса рубля в течение октября может повторить тенденцию последних месяцев. А именно, небольшое ослабление в первые две-три недели и умеренное укрепление на последней неделе из-за налогового периода и активных продаж валюты экспортерами», — прогнозирует Никита Кулагин из Совкомбанка.

Между тем россияне столкнулись с проблемой при обмене долларов в банках. Финорганизации начали массово отказываются принимать наличные купюры в неидеальном состоянии.

Ранее ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро.