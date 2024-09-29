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Стало известно, как увеличилось состояние Цукерберга после запуска метавселенной

Bloomberg: Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной

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Andrew Harnik/AP

Состояние предпринимателя и основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 миллиарда. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Последние данные индекса миллиардеров Bloomberg показывают, что Цукерберг увеличил свое личное состояние на колоссальные $73,4 миллиарда в 2024 году до $201 миллиарда», — говорится в публикации.

Таким образом, по данным агентства, генеральный директор Meta является четвертым самым богатым человеком в мире. Предприниматель присоединился к клубу с состоянием в $200 млрд, в котором состоят всего три человека.

Теперь, единственными, кто опережает Цукерберга, являются генеральный директор Tesla и компании X Илон Маск, чье состояние оценивается в $272 миллиарда, основатель Amazon Джеф Безос — $211 миллиардов и генеральный директор люксового бренда Moët Hennessy (Louis Vuitton) Бернар Арно — $207 миллиардов.

В ходе своего выступления на мероприятии Meta Connect 2024, Цукерберг заявил, что Meta AI имеет все шансы стать самым используемым помощником в мире. По его словам, метавселенной пользуются около 500 миллионов активных пользователей в месяц, хотя она еще не запустилась в некоторых крупных странах.

Ранее стало известно, кто может стать первым в мире триллионером.

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