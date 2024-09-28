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Названы цены на зимние туры в Африку

АТОР: поехать на сафари в Африку этой зимой можно от 304,2 тысячи рублей

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Aditya Singh/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость турпакетов на сафари в Африку этой зимой стартует от 304,2 тыс. рублей за двоих, сообщает АТОР.

За эти деньги путешественникам из России предлагается поехать в Кению на шесть ночей. В цену включено проживание и экскурсии, авиабилеты оплачиваются отдельно.

Несколько дороже обойдется поездка в ЮАР. За восемь ночей туристов просят заплатить 318,5 тыс. рублей за двоих (без учета перелета).

Туры в Мозамбик можно найти от 499 тыс. рублей за двух человек. Авиабилеты также не входят в указанную стоимость.

Лететь в Африку придется с пересадками. Самые популярные варианты для стыковочных рейсов — Дубай, Стамбул и Доха. Цены на авиабилеты на одного человека в обе стороны стартуют от 120-150 тыс. рублей.

Встретить Новый год в Юго-Восточной Азии можно от 250 тыс. рублей за двоих. Дешевле всего россиянам будет отправиться в Индонезию.

Ранее стало известно, сколько иностранцев посетили Россию с начала года.

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