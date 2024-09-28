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Гонконг закупился золотом у России

РИА: Гонконг в августе нарастил импорт золота из России вдвое

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Гонконг по итогам августа приобрел у России 8,4 тонны золота на $650 млн. Объем импорта по сравнению с июлем подскочил более чем вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гонконгской статистической службы.

Это второй по объему результат с начала года. Больше в этом году было только в мае, когда Гонконг импортировал из РФ 10,1 тонны золота стоимостью $750 млн.

По результатам прошлого месяца Россия заняла четвертое место среди ключевых экспортеров золота в Гонконг. Лидером остались ОАЭ с объемом поставок $1,6 млрд. В топ-3 также вошли Япония ($1 млрд) и материковый Китай ($771 млн).

На этой неделе цена на золото обновила исторический рекорд. Стоимость драгоценного металла на бирже впервые превысила отметку $2,7 тысячи. Серебро поднималось до максимума с 2012 года — $32,71 за унцию.

Ранее россиянам рассказали о шести способах заработать на золоте.

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