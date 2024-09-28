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Стало известно, сколько добываемой в мире нефти находится под санкциями

Министр Венесуэлы Родригес: 26% мировой добычи нефти находится под санкциями

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Depositphotos

Объем добычи подсанкционной нефти сейчас составляет примерно четверть от мирового производства, заявила исполнительный вице-президент, министр нефтяной промышленности Венесуэлы Делси Родригес. Ее слова приводит ТАСС.

«6% мирового производства нефти находится под санкциями, введенными в одностороннем порядке и в противоречии с мировым правом», — сказала спикер.

Сложившаяся ситуация негативно влияет на мировой рынок нефти и давит на глобальную экономику, подчеркнула Родригес.

Министр напомнила о внушительных запасах углеводородов у Венесуэлы, обозначив, что страну невозможно «выгнать» с мирового энергорынка. При этом она отметила, что государство заинтересовано в отказе от доллара в пользу национальных валют при продаже нефти.

Между тем Саудовская Аравия начала менять нефтяную стратегию ради доли на рынке. Страна может ускорить рост добычи при несоблюдении квот.

Ранее России предрекли заметное снижение добычи нефти.

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