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В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии

Депутат Бессараб: граждане старше 80 лет могут получить двойную выплату к пенсии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Граждане старше 80 лет могут получить удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что на текущий момент размер выплаты составляет 8134 рубля. Таким образом, после достижения 80 лет пенсионеры получат 16 269 рублей. При этом подавать заявление на выплаты не нужно, подчеркнула Бессараб.

24 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделил средства на индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам, в 2025 году. Премьер пояснил, что процедура запланирована в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025-2027 годы.

27 сентября председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с 1 октября предусмотрена индексация пенсий для военных и заработных плат сотрудников федеральных учреждений на 5,1%. Это затронет порядка 2,8 миллиона граждан.

Ранее эксперт спрогнозировал среднюю пенсию в 2025 году.

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