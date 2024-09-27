Индия не будет покупать российский СПГ

Министр нефти Панкадж Джайн заявил, что страна не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Арктик СПГ 2», так как он попал под санкции Запада. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не покупаем никаких санкционированных товаров. То, на что распространяются широкомасштабные санкции, мы не трогаем», — пояснил министр.

Проект «Арктик СПГ 2» принадлежит российской компании «Новатэк», которая находится с ноября 2023 года под санкциями США, а с февраля 2024 года попала под ограничения Великобритании. Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) трех линий по сжижению газа, каждая мощностью 6,6 млн тонн газа в год.

До этого «Коммерсантъ» писал, что «Новатэк» пересматривает планы развития проектов, связанных со сжиженным природным газом, в Мурманске и на Ямале на фоне антироссийских санкций.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.