Названа самая востребованная специальность в атомной отрасли

Спрос на новых сотрудников в отрасли атомной энергетики за год вырос в полтора раза. Самыми востребованными специалистами в атомной отрасли стали инженеры-конструкторы, на них приходится 7% вакансий. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса hh.ru в преддверии Дня работника атомной промышленности 28 сентября.

Также наблюдается высокий спрос на инженеров производственно-технического отдела (6% вакансий), инженеров по бурению скважин (5%), экономистов (4%), инженеров по качеству (3%). В топ-10 вошли бухгалтеры и инженеры-энергетики (по 3%), менеджеры по закупкам, инженеры по охране труда и сварщики (по 2%).

Почти в половине вакансий (49%) атомной отрасли от кандидатов требуется опыт работы от трех лет, еще 37% предложений подходят для людей со стажем от года до трех, а соискателям без опыта доступно лишь 14% «атомных» вакансий.

Чаще всего вакансии в отрасли атомной энергетики можно найти в Москве (на столицу приходится 24% таких предложений о работе), Санкт-Петербурге (22%), Ленинградской области (7%), в Новосибирской и Ростовской областях (по 4%), в Томской области и Красноярском крае (по 3%), а также в Краснодарском крае, Самарской и Воронежской областях (по 2%).

Стоит отметить также, что российских атомщиков нередко приглашают работать на зарубежных объектах, например, в Бангладеш, Боливию, Турцию и другие страны.

Медиана предлагаемых атомщикам зарплат в 2024 году составила 100 тыс. рублей, это на 20 тыс. рублей больше, чем год назад. Среди наиболее востребованных специалистов самую высокую зарплату предлагают инженерам по бурению скважин (ПНР) – 149,4 рублей.

Исследование было проведено в сентябре.

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