Россиянам рассказали, кто не может стать собственником купленного на маткапитал жилья

Посторонние лица не могут стать собственниками жилья, приобретенного с использованием материнского капитала, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

«Быть собственниками жилья, покупаемого с использованием маткапитала, могут только владелица сертификата, ее дети и официальный супруг», — отметил Гаврилов.

Таким образом, претендовать на квартиру не могут бабушки, дедушки, другие родственники, а также отец ребенка, если он не женат на матери.

В 2025-2027 годах на программу материнского капитала в России планируется выделить около 1,7 трлн рублей. Также запланирована выплата остатка средств маткапитала, если он не превышает 10 тыс. рублей. Общие расходы «детского бюджета» превысят 10 трлн рублей.

Ранее был назван максимальный размер маткапитала на второго ребенка в 2024 году.