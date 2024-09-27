Расходы России на обслуживание госдолга заметно выросли

По итогам первого полугодия расходы российского бюджета на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей. Сумма в 1,5 раза превышает значение за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Всего на 2024 год на обслуживание госдолга запланировано 2,3 трлн рублей.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рост трат обусловлен наращиванием заимствований, пояснили в Минфине РФ. В январе — июне они увеличились на 418 млрд рублей и достигли 26 трлн рублей или порядка 14,5% ВВП.

Среди других причин увеличения расходов на обслуживание внешнего долга — высокая ключевая ставка и слабый рубль.

Согласно прогнозам министерства финансов, госдолг России к 2027 году достигнет 18% ВВП, но останется на экономически безопасном уровне ниже 20%.

Ранее Мишустин назвал ключевые цифры бюджета.