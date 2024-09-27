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Расходы России на обслуживание госдолга заметно выросли

Расходы бюджета России на обслуживание госдолга за полгода выросли в 1,5 раза

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Depositphotos

По итогам первого полугодия расходы российского бюджета на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей. Сумма в 1,5 раза превышает значение за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Всего на 2024 год на обслуживание госдолга запланировано 2,3 трлн рублей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рост трат обусловлен наращиванием заимствований, пояснили в Минфине РФ. В январе — июне они увеличились на 418 млрд рублей и достигли 26 трлн рублей или порядка 14,5% ВВП.

Среди других причин увеличения расходов на обслуживание внешнего долга — высокая ключевая ставка и слабый рубль.

Согласно прогнозам министерства финансов, госдолг России к 2027 году достигнет 18% ВВП, но останется на экономически безопасном уровне ниже 20%.

Ранее Мишустин назвал ключевые цифры бюджета.

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