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ЮАР поддержала инициативу Путина по сырьевым рынкам

Министр Рамокгопа: ЮАР поддержала инициативу Путина создать сырьевые альянсы

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Depositphotos

Министр по вопросам электроэнергии и энергетики Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кгосиентшо Рамокгопа заявил, что его страна поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о создании сырьевых альянсов, которые будут регулировать мировые рынки ископаемых. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Известия».

По словам министра, ЮАР стремится расширить свои производственные мощности. Он отметил, что республике «будет полезно сотрудничать с теми», кто имеет «аналогичный объем ресурсов».

«Это нужно для того, чтобы понять, как наилучшим образом можно извлекать пользу от добычи природных богатств, не экспортируя их в другие страны. Поэтому мы согласны с тем, что предложил президент Путин», — сказал Рамокгопа, комментируя данные издания о том, что Российская Федерация и ЮАР контролируют около 80% мирового производства платины и палладия.

11 сентября Путин предложил российскому правительству подумать об ограничениях экспорта из РФ такого сырья как уран, титан и никель.

Глава государства обратил внимание, что Россия является лидером по запасу стратегических видов сырья. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и РФ стоит «подумать об определенных ограничениях». При этом российский лидер подчеркнул, что только ничего не нужно делать себе во вред.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.

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