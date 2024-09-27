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Банки начали блокировать счета в рамках закона о возмещении средств

Банки заморозили 30 тыс. счетов в первый день работы закона о возврате средств

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Unsplash

Банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов в первый день работы нового закона о возврате клиентам украденных средств, заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров. Об этом сообщает РБК.

По данным ЦБ, системно значимые банки России ежедневно замораживают более 20 тысяч переводов в связи с поступлением информации о подозрительной активности.

В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает дополнительные меры защиты пожилых людей от мошенников.

С 25 июля 2024 года российские банки начали по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги. В ряде случаев банки в течение 30 дней будут обязаны вернуть клиентам полную стоимость похищенных средств. Это произойдет, если банком был допущен перевод денег на мошеннический счет, который находится в специальной базе Центробанка или банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был выполнен без согласия клиента. Кроме того, банк обязан вернуть средства, если клиент уведомил о потере банковской карты.

Ранее ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для сотрудников банка.

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