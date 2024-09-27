Сроки доставки товаров из Китая в Россию могут вырасти

В октябре могут вырасти сроки доставки товаров из Китая в Россию. Одной из причин станут длинные выходные в этой стране по случаю празднования Дня образования КНР с 1 по 7 октября, сообщили газете «Известия» в логистических компаниях и службах доставки.

По словам главы департамента международных перевозок BXB by Boxberry Екатерины Пашовкиной, в этот период логистические компании уйдут на выходные и рынок ощутит задержку в сроках доставки грузов ориентировочно на 15-25%. Она заявила, что темпы производства снизятся, срок совершения торговых операций и отгрузки товаров увеличится. Это может привести к скоплению партий на некоторых терминалах и дефициту логистических ресурсов: нехватке контейнеров в портах или подорожанию морских перевозок после возобновления работы, отметила Пашовкина.

Как рассказал директор европейско-азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин, в сентябре средний срок мультимодальной перевозки из Китая в РФ (море и железная дорога), по сравнению с маем, увеличился на 36%, до 55–60 дней. По его словам, контейнеры до трех недель ждут погрузки на поезда в портах Дальнего Востока. Причиной является нехватка платформ. Кроме того, на автомобильных погранпереходах фиксируются двухнедельные очереди.

Директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша заявил, что проблема заторов связана с тем, что российские импортеры и китайские поставщики спешили отгрузить товары до праздников, чтобы они еще неделю-две не хранились на складах в КНР.

23 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Александр Спиридонов заявил, что качество китайских товаров в последнее время улучшилось, потому что промышленные технологии в КНР стали более развитыми.

Ранее сообщалось, что китайские банки возвращают платежи из РФ за уже поставленные товары.