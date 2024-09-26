Набиуллина обвинила банки в «корыстной» цифровизации

Глава Центрального банка России раскритиковала финансовые организации за избирательный подход к цифровизации услуг. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Эльвиры Набиуллиной, банки активно используют цифровые технологии для продажи кредитных продуктов, но игнорируют их при необходимости защиты прав клиентов. Она подчеркнула проблему «уловок» в онлайн-кредитовании, когда для обработки персональных данных и выдачи кредита достаточно одной галочки.

«А что еще больше всего возмущает, что когда нужно продать все сервисно — все очень оцифровано, все очень моментально, а когда нужно вернуть деньги по закону, то человек нужно идти ножками в офис, тут цифровизация в банках пропадает», — заявила Набиуллина.

Для решения этой проблемы Центробанк планирует выпустить рекомендации по работе дистанционных каналов обслуживания. Набиуллина призвала банки уже сейчас начать работу над устранением подобных недостатков в своих системах.

До этого глава ЦБ рассказала о разработке совместно с Минцифры функции уведомления граждан через «Госуслуги» о новых кредитах, оформленных на их имя. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством. Набиуллина также предложила обязать банки быстрее передавать данные в бюро кредитных историй, так как текущая задержка в два дня создает возможности для злоупотреблений мошенниками.

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