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ОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи нефти в декабре

Reuters: к декабрю добыча ОПЕК+ вырастет на 180 тыс. баррелей в сутки

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Reuters

ОПЕК+ намерена реализовать запланированное увеличение добычи нефти в декабре, несмотря на необходимость сокращения производства некоторыми участниками для компенсации перепроизводства. Об этом Reuters сообщили два источника в ОПЕК+.

По словам одного из источников, декабрьское увеличение добычи не связано с желанием вернуть долю рынка. Речь идет о небольшом числе стран, которые постепенно отказываются от добровольных сокращений добычи.
ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки в декабре. При этом Ирак и Казахстан обязались сократить добычу на 123 тыс. баррелей в сутки в сентябре, чтобы компенсировать ранее превышенные согласованные уровни.

«Когда план компенсации и показатели добычи этих стран за сентябрь станут ясны, это позволит осуществить прирост, поскольку его влияние будет незначительным», — пояснил агентству источник в ОПЕК+.

В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу в общей сложности на 5,86 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 5,7% мирового спроса на нефть, отметило издание.

Ранее мировому спросу на газ предрекли резкий рост к 2050 году.

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