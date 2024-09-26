ОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи нефти в декабре

ОПЕК+ намерена реализовать запланированное увеличение добычи нефти в декабре, несмотря на необходимость сокращения производства некоторыми участниками для компенсации перепроизводства. Об этом Reuters сообщили два источника в ОПЕК+.

По словам одного из источников, декабрьское увеличение добычи не связано с желанием вернуть долю рынка. Речь идет о небольшом числе стран, которые постепенно отказываются от добровольных сокращений добычи.

ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки в декабре. При этом Ирак и Казахстан обязались сократить добычу на 123 тыс. баррелей в сутки в сентябре, чтобы компенсировать ранее превышенные согласованные уровни.

«Когда план компенсации и показатели добычи этих стран за сентябрь станут ясны, это позволит осуществить прирост, поскольку его влияние будет незначительным», — пояснил агентству источник в ОПЕК+.

В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу в общей сложности на 5,86 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 5,7% мирового спроса на нефть, отметило издание.

Ранее мировому спросу на газ предрекли резкий рост к 2050 году.