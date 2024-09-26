В России планируют начать уведомлять граждан об одной банковской услуге

ЦБ и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через портал «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что регулятор также предлагает законодательно обязать банки быстрее передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй. Сейчас на это уходит два дня, что создает временной лаг, который могут использовать мошенники.

Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и позволит людям оперативно узнавать об открытии кредита на их имя, уточнила глава регулятора.

До этого генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал , что в ближайшие полгода-год досрочно погашать кредиты нецелесообразно, поскольку ставки по вкладам превышают проценты по ранее взятым кредитам. Эксперты советуют хранить свободные средства на депозитах для получения дополнительного дохода.

Ранее эксперт оценил вероятность повышения ключевой ставки до 20%.