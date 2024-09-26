Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как не стать жертвой воров за границей

Турагент Ансталь: за границей лучше не оставлять вещи без присмотра

close
Depositphotos

Во время заграничной поездки туристам следует быть бдительными и не оставлять свои вещи без присмотра, чтобы не остаться без них, заявила турагент Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

«Меньше привлекайте внимание историями из серии идти по улице и громко рассказывать, сколько у вас денег, и неожиданно оставить сумочку где-нибудь на столике в кафе», — посоветовала эксперт.

Ансталь рекомендовала путешественникам оставлять особо ценные вещи в отеле в сейфе или чемодане с кодовым замком.

Самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в первом полугодии были Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай и Египет. В десятку также вошли Абхазия, Шри-Ланка, Куба, Вьетнам и Мальдивы. На эти десять стран пришлось 94,3% от всех заграничных поездок в топ-30 востребованных у граждан РФ направлений.

Ранее стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами