Россиянам рассказали, как не стать жертвой воров за границей

Во время заграничной поездки туристам следует быть бдительными и не оставлять свои вещи без присмотра, чтобы не остаться без них, заявила турагент Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

«Меньше привлекайте внимание историями из серии идти по улице и громко рассказывать, сколько у вас денег, и неожиданно оставить сумочку где-нибудь на столике в кафе», — посоветовала эксперт.

Ансталь рекомендовала путешественникам оставлять особо ценные вещи в отеле в сейфе или чемодане с кодовым замком.

Самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в первом полугодии были Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай и Египет. В десятку также вошли Абхазия, Шри-Ланка, Куба, Вьетнам и Мальдивы. На эти десять стран пришлось 94,3% от всех заграничных поездок в топ-30 востребованных у граждан РФ направлений.

Ранее стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в РФ.