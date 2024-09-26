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Мировому спросу на газ предрекли резкий рост к 2050 году

Новак: мировой спрос на газ к 2050 году вырастет на треть

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РИА «Новости»

В ближайшие 25 лет мировой спрос на газ вырастет на порядка 35% от текущих значений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

«По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу», — добавил Новак.

Вице-премьер также высказался о возобновлении поставок российского бензина за рубеж. По его словам, правительство снимет запрет на экспорт топлива, если на внутреннем рынке оно будет в избытке.

До этого России предрекли резкий рост вывоза угля. Согласно прогнозам аналитиков, экспорт российского энергоносителя к концу десятилетия может вырасти на треть на фоне просадки поставок со стороны основных конкурентов: Колумбии, ЮАР, Индонезии, США и Австралии. Речь идет о дополнительных 70-80 млн тонн к показателю 2023 года (212,5 млн тонн).

Ранее аналитики оценили потери Украины от остановки транзита российского газа.

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