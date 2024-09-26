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В США хотят принять меры против криптовалют

США приняли меры против «сети криптовалют», борясь с обходом санкций против РФ

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Dado Ruvic/Reuters

Правительство США приняло меры по борьбе с «глобальной сетью криптовалют», якобы для предотвращения обхода антироссийских санкций. Такая информация содержится в заявлении американского президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Сегодня предприняли действия по разрушению глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами», — говорится в заявлении.

Из заявления следует, что меры ко всему прочему были приняты для борьбы против отмывания незаконных доходов. Действия предприняли министерство юстиции, министерство финансов и Секретная служба США.

Незадолго до этого стало известно, что Великобритания в очередной раз расширила санкционный список по России. В обновленный документ были внесены еще две компании и пять судов-газовозов. Также Великобритания ввела санкции, включив в обновленный перечень Воздушно-космические силы РФ.

Ранее в США признали провал санкций против России.

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