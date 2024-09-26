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На Украине продадут предприятие, которое приписывают российскому сенатору

На Украине выставят на продажу предприятие, которым якобы владеет российский сенатор

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Reuters

Фонд государственного имущества Украины сообщил в своих социальных сетях, что предприятие «Мотордеталь — Конотоп» в Сумской области выставят на продажу по цене 278,5 млн гривен ($6,7 млн).

Украинские власти утверждают, что предприятие находится в собственности члена Совета Федерации РФ Сергея Калашника. В августе прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о конфискации в стране активов российского сенатора, в том числе данного предприятия.

Вырученные деньги, как сообщает фонд, планируется направить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

«Мотордеталь — Конотоп» — крупнейшее на Украине предприятие, производящее поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания.

До этого министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич». Богуслаев был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в октябре 2022 года. В ноябре 2022 года предприятие «Мотор Сич» было полностью национализировано по решению военных органов и стало собственностью министерства обороны Украины. Позже Винницкий авиационный завод был передан в управление «Мотор Сич».

Ранее на Украине заявили о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому.

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