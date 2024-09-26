Эксперты рассказали, что ждет рынок новостроек в России

Несмотря на сложности, застройщики продолжают выводить новые объекты на рынок. Об этом пишет Life со ссылкой на участников рынка.

Период реализации проектов в сфере недвижимости составляет 2-3 года, и откладывание их запуска приводит к накоплению убытков. Эксперты отмечают, что наступает этап определенной стабилизации стоимости жилья. Дальнейшее изменение ситуации будет во многом зависеть от динамики ключевой ставки. По итогам третьего квартала общий показатель ценовой динамики на московском рынке в старых границах города может показать рост на уровне 5-6% благодаря премиальному и элитному сегментам.

«Ажиотаж на фоне отмены льготной ипотеки спал. Рынок немного пришел в себя. В большинстве своем льготная ипотека касалась таких сегментов, как «комфорт» и «бизнес», премиальная и элитная недвижимость в меньшей степени стрессовали по поводу льготной ипотеки, ведь там сделки чаще проходят на собственные средства покупателей», — отметил директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин.

Аналитики фиксируют на рынке снижение средней стоимости квадратного метра жилья, однако это снижение носит неестественный характер. На фоне падающего спроса, который уже на 60% ниже, чем в июне 2024 года, на рынке появляется все больше акций. Они предлагают скидки около 10% на квартиры и еще 2-3% «за скорость», то есть если клиент практически сразу после консультации с менеджером решается на сделку.

Основным инструментом продаж у девелоперов сейчас являются субсидированные ипотечные программы на период строительства дома или на весь срок. В первом случае ставка может быть от 3% до 10% и действовать от года до пяти лет. Затем ставка становится рыночной на момент заключения сделки — сейчас это 22-23%.

В случае субсидирования ипотеки на весь срок ставки по таким кредитам пока держатся на уровне 13%. Однако после повышения ключевой ставки до 19% ставки по субсидированным программам могут подняться минимум до 14-15%.

До этого стало известно, что выдача семейной ипотеки может быть приостановлена до конца года из-за исчерпания лимитов у крупных российских банков. В результате, заемщикам придется искать другие варианты или ждать увеличения лимитов.

Ранее в России нашли заемщика с максимальным числом льготных ипотек.