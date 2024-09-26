В России резко выросло производство легковушек

Производство легковых автомобилей в России по итогам января — августа взлетело на 47,2% год к году, достигнув 442 тыс. машин. Об этом сообщает «Автостат».

Выпуск грузовиков также вырос, однако менее стремительно. За восемь месяцев прирост составил 13%. Всего за период с отечественных конвейеров сошло 122 тыс. грузовых авто.

В январе — августе россияне потратили на новые легковушки более 3 трлн рублей. Сумма на 80% превысила показатель за аналогичный период 2023 года. Рост расходов отчасти объясняется подорожанием авто: к началу сентября средневзвешенная цена на новые легковушки в России составила 3,03 млн рублей. Еще одна причина — желание россиян приобрести машину до повышения утилизационного сбора.

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