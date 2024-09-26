Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко выросло производство легковушек

«Автостат»: выпуск легковушек с начала года вырос почти в 1,5 раза

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Производство легковых автомобилей в России по итогам января — августа взлетело на 47,2% год к году, достигнув 442 тыс. машин. Об этом сообщает «Автостат».

Выпуск грузовиков также вырос, однако менее стремительно. За восемь месяцев прирост составил 13%. Всего за период с отечественных конвейеров сошло 122 тыс. грузовых авто.

В январе — августе россияне потратили на новые легковушки более 3 трлн рублей. Сумма на 80% превысила показатель за аналогичный период 2023 года. Рост расходов отчасти объясняется подорожанием авто: к началу сентября средневзвешенная цена на новые легковушки в России составила 3,03 млн рублей. Еще одна причина — желание россиян приобрести машину до повышения утилизационного сбора.

Ранее эксперт предупредил о скрытой опасности автокредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами