В России работают над ограничением экспорта сырья

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство работает над поручением президента РФ Владимира Путина об ограничении экспорта сырья из страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Правительство сейчас над этим поручением работает, есть конкретный анализ текущей ситуации на мировых рынках и возможности России», — рассказал он.

По его словам, соответствующие предложения будут готовы в ближайшее время.

11 сентября, в ходе совещания с членами правительства, российский лидер предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ такого сырья как уран, титан и никель.

Путин обратил внимание, что Российская Федерация является лидером по запасу стратегических видов сырья. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и России стоит «подумать об определенных ограничениях». При этом он подчеркнул, что ничего не нужно делать себе во вред.

Ранее Путин рассказал о надежде Запада на выгоду от введения санкций.