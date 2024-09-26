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Путин заявил, что Запад боится конкуренции в энергетической сфере

Путин: Запад не выдерживает конкуренцию и перекрывает доступ к технологиям ТЭК

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Григорий Сысоев/РИА Новости

США и ЕС вводят незаконные санкции на энергетических рынках, потому что не справляется с конкуренцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание, что политики США и европейских стран прибегают к дискриминации, подавая конкуренцию «под маской мнимой солидарности» или борьбы за права человека.

Путин напомнил, что в руках западных стран оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка. В том числе: логистика, страхование поставок и система платежей. По словам президента, на Западе решили, что могут закрыть неугодным странам доступ к этим услугам и выдавить их с рынка, благодаря недобросовестной конкуренции.

23 сентября Путин объявил, что на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» он встретится с министрами энергетики стран БРИКС.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о необходимости единой энергетической стратегии БРИКС.

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